İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda 4...
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda 4 İngiltere uyruklu teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.
13.12.2019 22:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:44
İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda 4 İngiltere uyruklu teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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