İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve...
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İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve...

İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve bu kapsamda Almanya uyruklu 1 YTS'nin de ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

18.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:14
İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve...

, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve bu kapsamda uyruklu 1 YTS'nin de ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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