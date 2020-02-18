İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve...
İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve bu kapsamda Almanya uyruklu 1 YTS'nin de ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
18.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:14
İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve bu kapsamda Almanya uyruklu 1 YTS'nin de ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İHA
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