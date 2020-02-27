İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Başkale ilçesinde...
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İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Başkale ilçesinde...

İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Başkale ilçesinde Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli teröristin silahı ile birlikte sağ olarak yakalandığını açıkladı.

27.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:22
İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Başkale ilçesinde...

İçişleri Bakanlığı, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince ilçesinde Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli teröristin silahı ile birlikte sağ olarak yakalandığını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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