İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ düşmesi olayları için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi
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İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ düşmesi olayları için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

07.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:14
İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ düşmesi olayları için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, 'ın ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 müfettişi görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van - Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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