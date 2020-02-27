İçişleri Bakanlığı: Van'da terör örgütü PKK üyesi yakalandı
Van'da terör örgütü PKK üyesi "Cesur Başkale" kod adlı Vedat Şeker, silahıyla sağ olarak yakalandı.
Van'da terör örgütü PKK üyesi "Cesur Başkale" kod adlı Vedat Şeker, silahıyla sağ olarak yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Başkale ilçesinde bir ikametgaha operasyon düzenlendi.
Terör örgütü üyesi "Cesur Başkale" kod adlı Vedat Şeker, silahıyla sağ olarak yakalandı.
Kaynak: AA