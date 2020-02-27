İçişleri Bakanlığı: Van'da terör örgütü PKK üyesi yakalandı
Haberler » Güncel » İçişleri Bakanlığı: Van'da terör örgütü PKK üyesi yakalandı - Haber

İçişleri Bakanlığı: Van'da terör örgütü PKK üyesi yakalandı

Van'da terör örgütü PKK üyesi "Cesur Başkale" kod adlı Vedat Şeker, silahıyla sağ olarak yakalandı.

27.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:42
İçişleri Bakanlığı: Van'da terör örgütü PKK üyesi yakalandı

'da terör örgütü üyesi "Cesur " kod adlı Vedat Şeker, silahıyla sağ olarak yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Başkale ilçesinde bir ikametgaha operasyon düzenlendi.

Terör örgütü üyesi "Cesur Başkale" kod adlı Vedat Şeker, silahıyla sağ olarak yakalandı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler