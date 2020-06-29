İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
29.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:09
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA