İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Tendürek kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
16.06.2020 08:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:25

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Tendürek kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çaldıran Tendürek kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda, çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah ve mühimmatları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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