İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van Çatak ilçe kırsalına İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
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