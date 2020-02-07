İçişleri Bakanlığı: "Van – Bahçesaray kara yolu Karabet geçidi mevkisinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde...
İçişleri Bakanlığı: "Van – Bahçesaray kara yolu Karabet geçidi mevkisinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.
07.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:06
İçişleri Bakanlığı: "Van – Bahçesaray kara yolu Karabet geçidi mevkisinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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