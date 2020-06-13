İçişleri Bakanlığı: Ülkesine gidemeyen yabancıları ücretsiz misafir ettik
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İçişleri Bakanlığı: Ülkesine gidemeyen yabancıları ücretsiz misafir ettik

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Ülkemiz salgın sürecinde diğer ülkelerin vatandaşlarını sorunsuz şekilde tahliye etmesine yardımcı olmuş, ülkemizde bulundukları sürece ihtiyaç duyulması halinde kendi ülkesine gidemeyen yabancıları ücretsiz şekilde misafir etmiştir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı: Ülkesine gidemeyen yabancıları ücretsiz misafir ettik
13.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:06

 İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Ülkemiz salgın sürecinde diğer ülkelerin vatandaşlarını sorunsuz şekilde tahliye etmesine yardımcı olmuş, ülkemizde bulundukları sürece ihtiyaç duyulması halinde kendi ülkesine gidemeyen yabancıları ücretsiz şekilde misafir etmiştir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, basında yer alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Cezayir vatandaşlarının İstanbul'da konakladıkları otellerin faturalarının ödenmediği haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çataklı, Cezayir Cumhuriyeti'nin havayolu sınırını kapatması ve kendi vatandaşlarını tahliye edememesi nedeniyle havalimanında mağdur olan kadın, çocuk ve yaşlı yolcuların da bulunduğu Cezayir vatandaşların, İstanbul Havalimanı'ndan alınıp AFAD koordinasyonunda Karabük'te bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edildiğini belirtti.

'YÖNLENDİRMEMİZ DIŞINDA KALMIŞLARDIR'Sözcü Çataklı, bu dönemde Cezayir vatandaşlarının barınma, iaşe ve sağlık ihtiyaçlarının giderildiği, kendilerinden hiçbir ücret talep edilmediğini kaydederek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın girişim ve talimatları doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığımızın planlama ve koordinasyonuyla, Cezayir hükümetinin kendi vatandaşlarını tahliye etmeyi kabul etmesinin ardından 3-4 Nisan'da 1690 Cezayir vatandaşı İstanbul ve Samsun Havalimanları'ndan kendi ülkelerine gönderilmişlerdir. Ülkelerine dönen Cezayirliler, misafirperverliğinden dolayı Karabük Valiliği'ne teşekkür mektubu göndermiştir. Ancak bahse konu haberde de geçtiği üzere ülkesine dönemeyen bir kısım Cezayir vatandaşının yönlendirmemiz ve koordinasyonumuz dışında İstanbul'da konakladığı anlaşılmaktadır. Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Ülkemiz salgın sürecinde diğer ülkelerin vatandaşlarını sorunsuz şekilde tahliye etmesine yardımcı olmuş, ülkemizde bulundukları sürece ihtiyaç duyulması halinde kendi ülkesine gidemeyen yabancıları ücretsiz şekilde misafir etmiştir."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

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