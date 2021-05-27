Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı

Kolluk kuvvetlerince ülke genelinde yapılan uygulamada, aranan 767 şüpheli yakalandı, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 772 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Kolluk kuvvetlerince ülke genelinde yapılan uygulamada, aranan 767 şüpheli yakalandı, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 772 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, yaz aylarının huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde dün eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, 13 bin 456 karma ekip, 59 bin 595 personel görev aldı, 228 dedektör köpekten faydalanıldı.

Ekiplerce 533 bin 821 kişinin kimlik bilgisinin kontrol edildiği uygulamada, aranan 767 şüpheli yakalandı. Çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 132 kişi gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 503 kişiye idari ve 269 kişiye adli olmak üzere 772 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında, 253 bin 431 araç kontrol edildi, 16 bin 646 araca idari para cezası uygulandı, 1084 araç trafikten men edildi, aranan 88 araç bulundu.

Ekiplerin denetlediği 39 bin 789 iş yerinden 18'ine kapalı olması gerektiği halde açık bulundurulması, 2'sine sosyal mesafe kuralını uygulamamak ve 17'sine ise diğer idari yaptırımlardan olmak üzere 37 iş yerine idari, 22 iş yerine ise adli işlem yapıldı.

Kontrollerde ayrıca çok sayıda silah, uyuşturucu, kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı