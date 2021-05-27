Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kolluk kuvvetlerince ülke genelinde yapılan uygulamada, aranan 767 şüpheli yakalandı, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 772 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Kolluk kuvvetlerince ülke genelinde yapılan uygulamada, aranan 767 şüpheli yakalandı, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 772 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, yaz aylarının huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde dün eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, 13 bin 456 karma ekip, 59 bin 595 personel görev aldı, 228 dedektör köpekten faydalanıldı.

Ekiplerce 533 bin 821 kişinin kimlik bilgisinin kontrol edildiği uygulamada, aranan 767 şüpheli yakalandı. Çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 132 kişi gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 503 kişiye idari ve 269 kişiye adli olmak üzere 772 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında, 253 bin 431 araç kontrol edildi, 16 bin 646 araca idari para cezası uygulandı, 1084 araç trafikten men edildi, aranan 88 araç bulundu.

Ekiplerin denetlediği 39 bin 789 iş yerinden 18'ine kapalı olması gerektiği halde açık bulundurulması, 2'sine sosyal mesafe kuralını uygulamamak ve 17'sine ise diğer idari yaptırımlardan olmak üzere 37 iş yerine idari, 22 iş yerine ise adli işlem yapıldı.

Kontrollerde ayrıca çok sayıda silah, uyuşturucu, kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Amirallerin Montrö bildirisi soruşturmasında 84 kişi ifadeye çağırıldı
Amirallerin Montrö bildirisi soruşturmasında 84 kişi ifadeye çağırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Demet Evgar Deniz Çakır Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye genelinde yapılan uygulamada aranan 767 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 12:51:06. #1.14#

title