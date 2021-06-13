İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde gerçekleştirilen, 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda bin 964 kişi yakalandı"
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İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde gerçekleştirilen, 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda bin 964 kişi yakalandı"

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde gerçekleştirilen, 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda bin 964 kişi yakalandı" İçişleri Bakanlığı koordinesinde, eş zamanlı olarak ülke genelinde, "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde gerçekleştirilen, 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda bin 964 kişi yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanlığı koordinesinde, eş zamanlı olarak ülke genelinde, "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan bin 964 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke genelinde dün eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirdi. 11 bin 838 ekip, 41 bin 521 personelin görev aldığı uygulamalarda, adli mercilerden izin almak kaydıyla 2 bin 962 ikamette arama yapıldı. Uygulamada; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 480 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 243 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 84 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 37 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs olmak üzere 854'ü hükümlü, bin 110'u yakalama emri ile aranmakta olan, toplam bin 964 şahıs yakalandı.

Çeşitli suçlardan yakalamalar gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığınca, gerçekleştirilen uygulama hakkında yapılan bilgilendirmeye göre, yakalananlar arasında adam öldürme suçundan 16, hırsızlık suçundan 245, yaralama suçundan 213, cinsel suçlardan 29, yağma suçundan 37, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 71, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs yer aldı. 3'ü çocuk olmak üzere 10 kayıp şahıs bulundu. Ayrıca 809 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı, 365 araca ise idari yaptırım uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve delici/ kesici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı: 'Ülke genelinde gerçekleştirilen, 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda bin 964 kişi yakalandı'
İçişleri Bakanlığı: 'Ülke genelinde gerçekleştirilen, 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda bin 964 kişi yakalandı'
İçişleri Bakanlığı: 'Ülke genelinde gerçekleştirilen, 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda bin 964 kişi yakalandı'
İçişleri Bakanlığı: 'Ülke genelinde gerçekleştirilen, 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda bin 964 kişi yakalandı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde gerçekleştirilen, 'Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması'nda bin 964 kişi yakalandı" - Haberler
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