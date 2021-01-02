Dini istismar eden terör örgütlerine 33 ilde operasyon: 267 gözaltı
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Dini istismar eden terör örgütlerine 33 ilde operasyon: 267 gözaltı

02.01.2021 09:38 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:55
Dini istismar eden terör örgütlerine 33 ilde operasyon: 267 gözaltı

Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik 20-31 Aralık 2020'de 33 ildeki operasyonlarda 106'sı Türk, 161'i yabancı 267 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde, 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 106'sı Türk, 161'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Ülke genelinde, dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yılbaşında eylem yapabilme ihtimaline karşı 20-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 33 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 106'sı Türk, 161'i Yabancı uyruklu olmak üzere toplam 267 şahıs gözaltına alınmıştır.

Ayrıca çatışma bölgeleri ile bağlantılı YTS'lere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 69 yabancı uyruklu şahıs gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilmiştir.

Operasyonlar neticesinde şahıslarla bağlantılı yerlerde yapılan aramalarda;

-3 Adet Tüfek,

-3 Adet Tabanca,

-776 Adet Fişek,

-Yaklaşık 2 kg Amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde

yapımında kullanılan madde,

-Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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