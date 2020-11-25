İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılacak."
25.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:54
İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılacak.
İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş