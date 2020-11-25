İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılacak."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılacak."

25.11.2020 23:51 | Son Güncelleme: 25.11.2020 23:54
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılacak.

İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

İlgili Haberler

Yetki tartışmasında İçişleri Bakanlığı son noktayı koydu
Yetki tartışmasında İçişleri Bakanlığı son noktayı koydu
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Meral Akşener Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Serdar Ortaç Bülent Ersoy Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Erol Bulut Deniz Türüç Şenol Güneş Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde 4 gün boyunca vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılacak." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 23:54:22. #1.15#
title