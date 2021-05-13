İçişleri Bakanlığı: "Türkiye-İran sınırında terör saldırısında bir özel harekat polisimiz şehit oldu"

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olduğunu duyurdu.