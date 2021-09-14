İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısının 116 olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısının 116 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2020 yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran 27 siyasi partiye, 2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 13 siyasi partiye 'alındı' belgesi verildi. Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısı 116" ifadesi kullanıldı.

Alındı belgesi verilen siyasi partilerin yer aldığı yıllık grafiğe göre, 1997 ve öncesi için 15, 2001 yılı 3, 2002 yılı 4, 2003 yılı 1, 2004 yılı 1, 2005 yılı 1, 2006 yılı 2, 2007 yılı 4, 2008 yılı 2, 2009 yılı 1, 2010 yılı 3, 2011 yılı 2, 2012 yılı 6, 2013 yılı 2, 2014 yılı 11, 2015 yılı 5, 2016 yılı 4, 2017 yılı 4, 2018 yılı 2, 2019 yılı 3, 2020 yılı 27, 2021 yılı 13 olmak üzere toplam 116 aktif siyasi parti bulunuyor.