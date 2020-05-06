İçişleri Bakanlığı: Tunceli Ovacık'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerince Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerince Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonunda' bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Ağrı ve Tunceli'de son 2 günde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristlerle M-16 piyade tüfeği ve 2 Kalaşnikof piyade tüfeği ve çok miktarda malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Kaynak: AA