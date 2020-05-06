İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
06.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:50
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerince Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"SICAK TEMAS SONUCU 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonunda' bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
2 GÜNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Açıklamada Ağrı ve Tunceli'de son 2 günde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA