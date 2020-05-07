İçişleri Bakanlığı: "Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando...
07.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:04
İçişleri Bakanlığı: "Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist...
İçişleri Bakanlığı: "Tunceli Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle gri listede yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA