İçişleri Bakanlığı: "Tunceli'de Turuncu Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi" İçişleri Bakanlığı, güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA