İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Bölücü Terör Örgütünün Sözde...
IHAAW095001-GEN/15-08-2018 - İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de etkisiz hale getirilen teröristlerin bölücü terör örgütünün sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin bölücü terör örgütünün sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım olduğunu bildirdi. 15.08.2018 09: 50: 01 TSI
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