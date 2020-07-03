İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
03.07.2020 08:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:24
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli Ovacık kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Kaynak: DHA