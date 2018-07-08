İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma Başlattı

İçişleri Bakanlığı, 10 kişinin öldüğü 73 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

BAŞBAKANLIK "TREN RAYDAN ÇIKTI" AÇIKLAMASI YAPTI

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treni Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında raydan çıktı, 5 vagon devrildi. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması (Trenin raydan çıkması) sonucu kaza meydana gelmiştir." denildi.

"10 ÖLÜ 73 YARALI VAR"

Sağlık Bakanlığı kaza bilançosunu açıkladı: 10 Ölü, 73 Yaralı var. Bölgeye, havadan ve karadan ambulans sevkleri yapıldı.

TRENDE 360 YOLCU VARDI

Bölgeye Sağlık Bakanlığı hava ambulansları da intikal etti. Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, trende 360 yolcunun bulunduğu bilgisini verildi.