Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı, "Trafik Medya Yüzleri" olarak belirlenen ünlülerin trafik güvenliğine ilişkin mesajlarının yer aldığı videoları paylaştı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, "Trafik Medya Yüzleri" olarak belirlenen ünlülerin trafik güvenliğine ilişkin mesajlarının yer aldığı videoları paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, "Trafik Medya Yüzleri" olarak belirlenen ünlülerin trafik güvenliğine ilişkin mesajlarının yer aldığı videoları paylaştı.
Bakanlık, Twitter hesabından, "2021–2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında hazırlanan ve ünlü isimlerin rol aldığı videoları paylaşılarak, trafik güvenliğine dikkati çekti.
Bakanlığın paylaşımlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da destek oldu.
Soylu, Bakanlığın paylaştığı Milli Paralimpik Yüzücü Sümeyye Boyacı'nın yer aldığı videoyu tekrar paylaşarak projeye destek oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı