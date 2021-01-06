İçişleri Bakanlığı, teröristlerin mağaralarında ele geçirilen yaşam malzemelerini açıkladı
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İçişleri Bakanlığı, teröristlerin mağaralarında ele geçirilen yaşam malzemelerini açıkladı

06.01.2021 01:57 | Son Güncelleme: 06.01.2021 02:01
İçişleri Bakanlığı, teröristlerin mağaralarında ele geçirilen yaşam malzemelerini açıkladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'nın mağaralarında ve sığınaklarıda ele geçirilen yaşam malzemelerini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'nın mağaralarında ve sığınaklarıda ele geçirilen yaşam malzemelerini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın mağara ve sığınaklarında 2019 yılında 5 bin 490 kilo un, 1854 kilo şeker, 475 kilo çay, 1255 litre sıvıyağ, 3 bin 225 kilo kuru bakliyat, 2 bin 205 kilo peynir ele geçirilirken, bu rakamların 2020 yılında arttığı gözlemlendi. 2020 yılında mağara ve barınaklardan ele geçirilen yaşam kaynağı malzemeleri ise 13 bin 950 kilo un, 4 bin 578 kilo şeker, 1818 kilo çay, 2 bin 856 litre sıvı yağ, 13 bin 611 kilo kuru bakliyat, 2 bin 64 kilo peynir oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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