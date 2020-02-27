İçişleri Bakanlığı: Terörist, sağ ele geçirildi

27.02.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:39

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Van'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Vedat Şeker isimli teröristin sağ olarak ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince, Başkale ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda, 'Cesur Başkale' kod adlı Vedat Şeker isimli terörist silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA