Son dakika! İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika! İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan biri terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, Pkk'dan kaçan biri terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2011-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 186'ya yükseldi.

Son dakika haberleri! Ardahan'da 'Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk' operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri! Ardahan'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk" operasyonu başlatıldı

 Son dakika haberi: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

 MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title