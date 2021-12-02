Son dakika! İkna çalışmaları sonucu 4 terörist teslim oldu
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan biri terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, Pkk'dan kaçan biri terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2011-2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 186'ya yükseldi.
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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