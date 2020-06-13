İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden...
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında nikah yapılacak mekanlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılmayacak.
13.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:11
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında nikah yapılacak mekanlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılmayacak. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılabilecek. - ANKARA
Kaynak: İHA