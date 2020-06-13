İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden... İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında nikah yapılacak mekanlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılmayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında nikah yapılacak mekanlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılmayacak. Ancak sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılabilecek. - ANKARA Kaynak: İHA