İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında öğrenciler Çanakkale'yi gezdi - Haberler
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İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

Habermetre - Haberler | Toplum
İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan

Vali İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Batman, Diyarbakır, Hatay, Kars ve Şanlıurfa illerinden Çanakkale'ye gelen öğrencileri ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında Batman, Diyarbakır, Hatay, Kars ve Şanlıurfa illerinden Çanakkale'ye gelen öğrencileri ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 5 ilden 40 öğrenci, 2 öğretmen ve toplamda 210 kişilik grup ilimize gelerek Çanakkale'yi gezdiler. Nusrat Öğrenci Yurdunda gerçekleşen ziyarette Vali İlhami Aktaş, misafir öğrenci ve öğretmenlerle bir süre görüşerek sohbet etti.

"Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında ilimize gelerek Çanakkale'nin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulan öğrenciler ve öğretmenler, Vali İlhami Aktaş'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirttiler ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ettiler. Haber Merkezi

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Haber: İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında öğrenciler Çanakkale'yi gezdi - Haberler
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