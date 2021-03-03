İçişleri Bakanlığından muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri ile halk oylamasına ilişkin genelge
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İçişleri Bakanlığından muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri ile halk oylamasına ilişkin genelge

03.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:56
İçişleri Bakanlığından muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri ile halk oylamasına ilişkin genelge

İçişleri Bakanlığı, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenlerin, "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenlerin, "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüksek Seçim Kurulunun talebi doğrultusunda valiliklere genelge gönderildi.

Genelgeye göre, 7, 14, 21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak kişi ve seçmenler, "yüksek" ve "çok yüksek risk" grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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