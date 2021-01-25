İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde açıklamış ve kılavuzu yayımlamıştı. Peki, İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir?

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde açıklamış ve kılavuzu yayımlamıştı. Adaylar başvurularını 25 Ocak tarihinden itibaren 29 Ocak'a kadar yapabilecekler. Sözlü sınav ise 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki, İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? İşte detaylar haberimizde...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na, ön lisans mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na lise mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Sınav başvuruları 25.01.2021 Pazartesi günü 10:30 debaşlayıp, 29.01.2021 Cuma günü saat 17:30 itibariyle sona erecektir.

2021 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ...