İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yapılan operasyonlarda 99 sığınak / barınak / mağara...
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yapılan operasyonlarda 99 sığınak / barınak / mağara...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yapılan operasyonlarda 99 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

04.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:52
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı,

Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yapılan operasyonlarda 99 sığınak/ barınak/ mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 54 silah, 15 adet mayın/EYP, 40 adet el bombası, 889 kg patlayıcı madde, 7 bin 940 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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