İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Tam kapanma sürecinde sektör çalışanlarına şu ana kadar e-başvuru üzerinde 6 milyon 385 bin çalışma...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Tam kapanma sürecinde sektör çalışanlarına şu ana kadar e-başvuru üzerinde 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiş.