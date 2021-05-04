İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Tam kapanma sürecinde sektör çalışanlarına şu ana kadar e-başvuru üzerinde 6 milyon 385 bin çalışma...
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Tam kapanma sürecinde sektör çalışanlarına şu ana kadar e-başvuru üzerinde 6 milyon 385 bin çalışma...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: 'Tam kapanma sürecinde sektör çalışanlarına şu ana kadar e-başvuru üzerinde 6 milyon 385 bin çalışma...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Tam kapanma sürecinde sektör çalışanlarına şu ana kadar e-başvuru üzerinde 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiş.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Tam kapanma sürecinde sektör çalışanlarına şu ana kadar e-başvuru üzerinde 6 milyon 385 bin çalışma muafiyet izin belgesi düzenlenmiş." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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