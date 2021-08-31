Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı duyurdu: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı duyurdu: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı duyurdu: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."

(İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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