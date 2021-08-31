Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı duyurdu: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Alanda tarama çalışmalarına devam edilmektedir. Geçmiş olsun."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı