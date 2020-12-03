İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan, Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış...
03.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:20
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan, Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan, Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı