İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan, Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış...
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan, Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış...

03.12.2020 12:20 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:20
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan, Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Ege'de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan, Göç Bakanı'nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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