İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "2020 Eylül ayında 9'u büyük, 23'ü orta çaplı olmak...
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "2020 Eylül ayında 9'u büyük, 23'ü orta çaplı olmak...

02.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:59
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı,

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "2020 Eylül ayında 9'u büyük, 23'ü orta çaplı olmak üzere kırsal alanda 10 bin 229, şehir operasyonlarında bin 425 operasyon yapılmıştır.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "2020 Eylül ayında 9'u büyük, 23'ü orta çaplı olmak üzere kırsal alanda 10 bin 229, şehir operasyonlarında bin 425 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda kırmızı kategoriden 2, mavi kategoriden 1, turuncu kategoriden 4, gri kategoriden 5 olmak üzere toplam 171 kişi tutuklanmıştır. Bu kişilerden 67'si ölü, 74'ü sağ/yaralı ve 30'u teslim olma yoluyla etkisiz hale getirilmiştir. Başarılarından dolayı emeği olan herkesi tebrik ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Onur Gemici

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