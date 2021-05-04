İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Nisan ayında gerçekleştirilen 16 bin 453 operasyonda 23 bin 306 kişi...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Nisan ayında gerçekleştirilen 16 bin 453 operasyonda 23 bin 306 kişi gözaltına alınıp, bin 919 kişi tutuklandı.