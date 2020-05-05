İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki...
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı:
05.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:04

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500'ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492'ye indirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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