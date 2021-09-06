İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak.