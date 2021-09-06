İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların...
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların...
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların güvenliğinden sorumlu olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: '2020'de salgından kaynaklı olumsuzluklara rağmen 122 bin kişinin göçünü engelledik.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "2020'de salgından kaynaklı olumsuzluklara rağmen 122 bin kişinin göçünü engelledik.
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yeni eğitim döneminde okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı Açıklaması
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yeni eğitim döneminde okullar ile çevrelerinde alınacak tedbirleri açıkladı Açıklaması
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "(Yeni eğitim-öğretim yılı) 19 bin 569 kolluk personeli ile 10 bin özel güvenlik görevlisi okulların... - Haberler
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