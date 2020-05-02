İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Vefa grupları, taleplerinin yüzde 92'sini karşıladı
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Vefa grupları, taleplerinin yüzde 92'sini karşıladı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Vefa grupları, taleplerinin yüzde 92'sini karşıladı
02.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:16

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin, "Vefa İletişim Merkezlerimize toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaşmıştır.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin, "Vefa İletişim Merkezlerimize toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaşmıştır. Söz konusu taleplerin 4 milyon 284 bin 529'u yani yüzde 92'si karşılanmıştır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının

karşılanması için Vali ve Kaymakamların başkanlığında emniyet müdürü, jandarma komutanı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden 'Vefa Sosyal Destek Grupları' oluşturulduğunu hatırlattı. Çataklı, bu grupların 7/24 vatandaşlara hizmet vermelerinin sağlandığını belirterek, "Hali hazırda vefa gruplarımızda; 119 bin 216 kişi görev yapmaktadır. Gruplarımızda din görevlisi, öğretmen, okul müdürü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı çalışanı, polis, jandarma, bekçi, muhtar ve diğer kamu görevlisi olmak üzere toplam 108 bin 673 kamu personeli bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bin 204'ü motosiklet ekibi, 3 bin 612'si Kızılay, 5 bin 727'si diğer sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere 10 bin 543 gönüllü yer almaktadır" dedi. 'TALEPLERİN YÜZDE 92'Sİ KARŞILANMIŞTIR'Çataklı, kısıtlama kararı kapsamındaki vatandaşların, 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden temel ihtiyaç malzemelerini bildirmeleriyle birlikte Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından anında ihtiyaçlarının karşılandığını kaydederek, "Bu kapsamda bugüne kadar Vefa İletişim Merkezlerimize toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaşmıştır. 112 üzerinden 1 milyon 843bin 436, 155 üzerinden 665 bin 494, 156 üzerinden 291 bin 502, diğer numaralar üzerinden ise 1 milyon 852 bin 395 talep gelmiştir. Söz konusu taleplerin 4 milyon 284 bin 529'u yani yüzde 92'sikarşılanmıştır. İlk hafta bazı belediyelerimizin Vefa sisteminden ayrı olarak yardım dağıtımı talebinden kaynaklı bazı sorunlar yaşanmıştır; ancak daha sonra Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalar neticesinde tüm belediyelerimiz Vefa Sosyal Destek Gruplarına dahil olmuştur. Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza, 1 Mayıs 2020 itibarıyla bin 389 belediyeninbin 119'u yani yüzde 80,56'sı araç, personel, gıda, temizlik ve diğer konularda

yardımda bulunmuştur" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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