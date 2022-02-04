İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucuyla mücadelede Ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişi gözaltına alınmış,... - Haberler
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucuyla mücadelede Ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişi gözaltına alınmış,...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucuyla mücadelede Ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişi gözaltına alınmış, bin 627 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucuyla mücadelede Ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişi gözaltına alınmış, bin 627 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Ocak, 3. Sayfa, Haber

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