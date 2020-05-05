İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 5 bin 179...
05.05.2020 11:05 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:05
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 5 bin 179 operasyonda 7 bin 703 kişi gözaltına alınmış, 648 kişi tutuklanmıştır.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 5 bin 179 operasyonda 7 bin 703 kişi gözaltına alınmış, 648 kişi tutuklanmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA