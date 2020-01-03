İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün...
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur.

03.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:04
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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