03.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:04

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur." - ANKARA

Kaynak: İHA