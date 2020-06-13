İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Ülkemiz, kendi ülkesine gidemeyen yabancıları ücretsiz şekilde... İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Ülkemiz, kendi ülkesine gidemeyen yabancıları ücretsiz şekilde misafir etmiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Ülkemiz, kendi ülkesine gidemeyen yabancıları ücretsiz şekilde misafir etmiştir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Cezayir vatandaşlarının İstanbul'da konakladıkları otellerin faturalarının ödenmediğine ilişkin yapılan haberler üzerine yazılı bir açıklama yayınladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede yayılan Covid-19 salgını nedeniyle Cezayir Cumhuriyeti'nin hava yolu sınırını kapatması üzerine çok sayıda Cezayir vatandaşı mağdur oldu. Cezayir Cumhuriyeti'nin kendi vatandaşlarını tahliye edememesi dolayısıyla havalimanında kadın, çocuk ve yaşlı yolcuların da bulunduğu Cezayir vatandaşları, İstanbul Havalimanı'ndan AFAD koordinasyonunda alınıp, Karabük'te bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından söz konusu dönemde Cezayir vatandaşlarının; barınma, iaşe ve sağlık ihtiyaçları giderilerek, hiçbir ücret talep edilmediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimi ve talimatları doğrultusunda Dışişleri Bakanlığının planlama ve koordinasyonuyla, Cezayir Hükümeti'nin kendi vatandaşlarını tahliye etmeyi kabul etmesinin ardından 3-4 Nisan'da bin 690 Cezayir vatandaşı; İstanbul ve Samsun Havalimanlarından kendi ülkelerine gönderildi. Ülkelerine dönen Cezayirlilerin, Türk misafirperverliğinden dolayı Karabük Valiliği'ne teşekkür mektubu gönderildiği öğrenildi.

Konu hakkında İçişleri Bakanlığı Bakanlık Sözcüsü Çataklı, yazılı bir açıklama yaparak, "Bahse konu haberde de geçtiği üzere ülkesine dönemeyen bir kısım Cezayir vatandaşının yönlendirmemiz ve koordinasyonumuz dışında İstanbul'da konakladığı anlaşılmaktadır. Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Ülkemiz, salgın sürecinde diğer ülkelerin vatandaşlarını sorunsuz şekilde tahliye etmesine yardımcı olmuş, ülkemizde bulundukları sürece ihtiyaç duyulması halinde kendi ülkesine gidemeyen yabancıları ücretsiz şekilde misafir etmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA