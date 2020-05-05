İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni...

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Terörle mücadele bakımından önemli bir veri de örgüte yeni katılımın seyridir. Yılbaşından bu yana örgüte yeni katılım tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olmuştur ve bu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 azalış anlamına gelmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA