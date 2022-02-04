İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa