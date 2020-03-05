İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Şubatta 127 terörist etkisiz hale getirildi

05.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:18

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Şubat ayında yapılan operasyonlarda 127 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlığın 2020 yılı Şubat ayı faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısında konuştu. İsmail Çataklı, Şubat ayında 7'si büyük, 19'u orta çaplı olmak üzere toplam 5 bin 584 kırsal operasyon, şehirlerde bin 385 operasyon yapıldığını belirterek "Bu operasyonlarda toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 1'i ölü, 75'i sağ ele geçirilmiş, 51'i teslim olmuştur. Bu teröristlerden 86'sı PKK/KCK, 41'i DEAŞ/HTŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 208 şüpheli gözaltına alınmış, 523 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde 37 sığınak-barınak-mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 27'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 109 silah, 4 adet mayın ve el yapımı patlayıcı, 20 el bombası, 369 kilogram patlayıcı madde, 4 bin 598 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

'SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARINDA 550 TERÖRİST'İsmail Çataklı, Kapan operasyonlarına 7 ayrı bölgede 404 tim, 6 bin 165 personel ile devam edildiğini belirterek bu kapsamda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Çataklı, kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019 - 15 Nisan 2020 döneminde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar-kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlandığını söyleyerek, "Şimdiye kadar 37'si büyük, 170'i orta çaplı, 4 bin 968'i küçük olmak üzere toplam 5 bin 175 operasyon icra edilmiştir. Planlanan operasyonların yüzde 67'si tamamlandı. Bu operasyonlarda 550 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 114'ü ölü, 286'sı sağ ele geçirilmiş, 150'si teslim olmuştur. 598 sığınak-depo-barınak imha edilmiştir. 309 uzun namlulu silah, 61 roketatar-havan-lav, 285 tabanca-tüfek, 211 adet mayın ve el yapımı patlayıcı, 512 adet el bombası, 10 ton 620 kilogram patlayıcı, 2 bin 44 adet fünye, 105 bin 152 mühimmat, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.'UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE 14 BİN OPERASYON'Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 14 bin 572 operasyonda 20 bin 533 kişinin gözaltına alındığını, bin 532 kişinin tutuklandığını bildirerek "Yapılan operasyonlarda 2 ton 962 kilogram esrar, 100 kilogram skunk, 749 kilogram eroin, 32 kilogram kokain, 13 kilogram afyon, 121 kilogram sentetik bonzai, 253 kilogram metamfetamin, 1 milyon 389 bin 558 adet ecstasy, 273 bin 721 adet captagon, 69 bin 501 adet sentetik ecza, 2 bin 421 kök kenevir ele geçirilmiştir" dedi. 'ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİ SAYISI 3 MİLYON 587 BİN 266'Çataklı, düzensiz göçle mücadelede 2 bin 46'sı denizlerde olmak üzere toplam 13 bin 759 düzensiz göçmenin yakalandığını, 506 organizatörün gözaltına alındığını, bunlardan 175'inin tutuklandığını bildirerek "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı, 399 bin 87. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 587 bin 266" diye konuştu.' TÜRKİYE SINIR DIŞI EDİYOR DEĞİLDİR'Çataklı, İdlib saldırısı sonrasında Batıya doğru hızlı bir göç olduğuna işaret ederek, Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 138 bin 647 kişi oldunu söyledi. Çataklı, " Türkiye hiçbir göçmeni sınır dışı ediyor değildir. Birilerinin iddia ettiği gibi politika aracı olarak kullanıyor değildir. Türkiye burada uzun süredir bir kapasite kullanmaktadır. Güvenlik alanında verilen sözler tutulmamış batılı muhataplar uyarılmasına rağmen ve böyle bir adım zaruri hale gelmiştir. Türkiye kimsenin kapı bekçisi konumunda olan bir ülke değildir. Türkiye çok ciddi bir personel kapasitesini bunun için kullanyor. Jandarma Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatımız bu iş için oluşturulmuş birimlerimiz var. Göç İdaresi Kurumumuz da kapasitesinin çok ciddi kısmını bu işe ayırıyor. Bu konuda çok spekülasyon oluyor, eksik ve yanlış bilgilerin üretildiğini görüyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın resmi açıklamarı takip etmesi bizim için önemlidir. Gerçek yüzlerini bizde bir kez daha görmüş olduk. Bütün güvenlik personelimiz jandarma, sahil güvenlik ekiplerimiz, Ege Denizi'nden geçişlere izin vermemektedir" ifadelerini kullandı.

Çataklı, bugün Avustralya uyruklu bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini, toplamda 273 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini de kaydetti.

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Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Gökhan CEYLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA