İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı sonbahar-kış dönemi için 286 bölgeye yönelik planlanan 7 bin 424 operasyondan yüzde 51'inin tamamlandığını bildirdi
04.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:08
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı sonbahar-kış dönemi için 286 bölgeye yönelik planlanan 7 bin 424 operasyondan yüzde 51'inin tamamlandığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı sonbahar-kış dönemi için 286 bölgeye yönelik planlanan 7 bin 424 operasyondan yüzde 51'inin tamamlandığını bildirdi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ