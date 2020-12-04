İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı sonbahar-kış dönemi için 286 bölgeye yönelik planlanan 7 bin 424 operasyondan yüzde 51'inin tamamlandığını bildirdi
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı sonbahar-kış dönemi için 286 bölgeye yönelik planlanan 7 bin 424 operasyondan yüzde 51'inin tamamlandığını bildirdi

04.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:08
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı sonbahar-kış dönemi için 286 bölgeye yönelik planlanan 7 bin 424 operasyondan yüzde 51'inin tamamlandığını bildirdi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı sonbahar-kış dönemi için 286 bölgeye yönelik planlanan 7 bin 424 operasyondan yüzde 51'inin tamamlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı sonbahar-kış dönemi için 286 bölgeye yönelik planlanan 7 bin 424 operasyondan yüzde 51'inin tamamlandığını bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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