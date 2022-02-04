İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Operasyonlarda 34'ü sağ, 13'ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. - Haberler
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Operasyonlarda 34'ü sağ, 13'ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı:

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Operasyonlarda 34'ü sağ, 13'ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Operasyonlarda 34'ü sağ, 13'ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38'i PKK/KCK, 8'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Terör, DEAŞ, PKK, 3. Sayfa, Haber

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