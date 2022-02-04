İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Operasyonlarda 34'ü sağ, 13'ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Operasyonlarda 34'ü sağ, 13'ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Operasyonlarda 34'ü sağ, 13'ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38'i PKK/KCK, 8'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa