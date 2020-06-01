İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'ndan "işkence iddiaları" açıklaması Açıklaması
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'ndan "işkence iddiaları" açıklaması Açıklaması

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Hukukun üstünlüğü, devletimizin gücüdür.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'ndan
01.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:41

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Hukukun üstünlüğü, devletimizin gücüdür. İşkenceye sıfır tolerans, temel ilkemizdir." ifadelerini kullandı.

Çataklı, yazılı açıklamasında, hafta sonu şehit düşen polis ve askerlere başsağlığı dileyemeyenlerin garip bir şekilde polis katiliyle ilgili ortaya attıkları tartışmaları şiddetle reddettiklerini belirtti.

Türkiye'nin insan haklarının korunması ve işkencenin önlenmesine yönelik olarak son 15 yılda devrim niteliğinde idari ve yargısal reformları hayata geçirdiğini ve "işkenceye sıfır tolerans" gösterdiğini anlatan Çataklı, başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları olmak üzere, ulusal ve uluslararası yargı kararlarında Türkiye'de işkence olmadığının açık bir şekilde karar altına alındığını vurguladı.

Çataklı, son olarak da 2017 ve 2019 yılı Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Raporları'nda iddia edilenin aksine Türkiye'de işkence bulunmadığının raporlandığını aktardı.

Diyarbakır'da polisi şehit eden katil zanlısının yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikali sırasında, ağzından çıkardığı jiletle görevli personele saldırması üzerine, artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle zanlının muhafaza altına alındığına dikkati çeken Çataklı, şunları kaydetti:

"Gerek şahsın kendine zarar vermesinin engellenmesi, gerekse personelimizin kendi güveniliğinin sağlanması amacıyla ince arama yapılmak istenmiştir. Bu esnada şahsın direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümünün lastik kısmında bir jilet daha bulunmuştur. Üst arama işlemi esnasında çekilen bir fotoğrafın sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu olaya ilişkin tahkikat derhal başlatılmıştır. Diyarbakır Valiliğince konuya ilişkin basın bilgilendirmesi yapılmıştır."

Çataklı, hafta sonu Ankara'da ezan okunduğu esnada yüksek sesle müzik dinlenmesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktığı ve Kürtçe müzik dinleyen gencin öldürüldüğünün iddia edildiğini hatırlattı. İddiaların aksine dinlenen müziğin Kürtçe olmadığını belirten Çataklı, olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyenleri ikaz eden vatandaşımız, göğsünden yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmiştir. Haliyle anlatıldığı gibi hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Söz konusu konuya ilişkin Ankara Valiliğince basın bilgilendirmesi yapılmıştır. Bu iddiaları ortaya atanlar, yıllardır bu konuyu istismar eden provokatörlerdir. Hukukun üstünlüğü, devletimizin gücüdür. İşkenceye sıfır tolerans, temel ilkemizdir. Terör, suç ve suçluyla mücadele etmek kadar provokatif her eylemle mücadele etmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek de sorumluluğumuzdur."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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